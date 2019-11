Plantão da 6ª SDP cumpre mandado de prisão

No início da tarde desta segunda-feira (25), investigadores do plantão da 6ª SDP (Subdivisão Policial) de Foz do Iguaçu cumpriram mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Palotina, em desfavor de V.B.C., 31 anos de idade.

O foragido que compareceu a delegacia para a confecção de boletim de ocorrência, acabou preso após alerta de mandado de prisão pelo crime de furto qualificado, incindindo na tipificação penal por três vezes consecutivas, todas em dezembro de 2017.

Sendo, duas ocasiões na residência da ex companheira, onde o foragido furtou dois botijões de gás e um aparelho eletrônico, e por último, efetuou o furto de um aparelho de telefone celular em uma lanchonete, todos os crimes ocorrido na cidade de Palotina/PR.

Diante dos fatos, o homem foi preso, onde após fiel cumprimento do mandado de prisão segue para Cadeia Pública Laudemir Neves.