Pista de atletismo é inaugurada

Os acadêmicos do curso de Educação Física do Centro Universitário de Cascavel – Univel já iniciaram as aulas práticas na pista de atletismo do Centro Poliesportivo, que está sendo construído na instituição. “Nós já tivemos algumas aulas práticas com o salto em altura e salto triplo e hoje estamos inaugurando a pista com a modalidade de lançamento do dardo”, conta o professor de Educação Física Daniel Fernandes Scalco.

Com a inauguração da pista de atletismo, agora será possível trabalhar várias áreas práticas. “Os acadêmicos vão conseguir durante todo o percurso desse semestre aprender os fundamentos, as regras da modalidade de atletismo, para que possam trabalhar com seus futuros atletas desenvolvendo todas as bases que o atletismo fornece a iniciação ao esporte”, complementa o professor.

Centro Poliesportivo

Transformar a vida das pessoas por meio do esporte é um dos objetivos da Univel com a construção do Centro Poliesportivo. A obra faz parte do projeto de expansão da instituição e tem o objetivo de trazer o esporte para mais perto da comunidade acadêmica. “A construção do Centro Poliesportivo vem para proporcionar aos alunos um espaço amplo e moderno para a prática das diferentes modalidades de esportes. A ideia é unir educação, esporte e saúde para que tenham isso no seu cotidiano, além de ser um incentivo para a participação de eventos esportivos e competições”, explica o pró-reitor administrativo, Lucas Silva.

O Centro Poliesportivo da Univel possui uma área de 4.840 metros quadrados, que incluem quadra de futebol society, quadra de tênis, quadra de vôlei de areia, pista de atletismo de 110 metros ao ar livre, piscina semiolímpica, academia completa, estúdio de pilates, sala de dança, sala de luta e setor educacional, possibilitando que teoria e prática convivam juntas.

Segundo o coordenador do curso de Educação Física da Univel, Gustavo Brandão, o atletismo é fundamental para a expansão do conhecimento dos acadêmicos. “A nossa pista de atletismo é pedagógica. Os alunos vão ter acesso a materiais de qualidade para as aulas práticas, com o propósito de entender realmente qual é o papel dele com essa disciplina que é fundamental vivenciar na prática, sendo o atletismo a base para a maioria dos esportes”, conta Gustavo.