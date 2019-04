Piloto da Stock Light, Vinícius Margiota morre depois de forte acidente na Anhanguera

Ainda segundo informações da PM, o piloto morreu no local do acidente e não chegou a ser socorrido. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos.

Margiota, de 23 anos, foi campeão da categoria GP na Sprint Race em 2016, subindo para a classe principal em 2017. No ano de 2018, ele foi piloto da Stock Light – categoria de acesso à Stock Car – conquistando dois pódios.

A Stock Car divulgou uma nota lamentando a morte de Margiota. Veja na íntegra:

Nota de falecimento

Em nome de equipes, pilotos e demais profissionais dos Campeonatos Brasileiros de Stock Car e Stock Light, informamos o falecimento do piloto Vinícius Margiota em um acidente automobilístico na madrugada desta quarta-feira (17), em um trecho da Rodovia Anhanguera, na região de Jundiaí (SP). Toda a comunidade envolvida com a Stock Car lamenta profundamente a perda deste jovem companheiro de pista.

Piloto da categoria Stock Light, Margiota estreou em 2018 e competiu por duas equipes, a RSports e a KTF. Com esta última, registrou seus melhores resultados: dois segundos lugares, conquistados no Velo Città (SP) e em Londrina (PR). Natural de Piracicaba (SP), Margiota tinha 23 anos e trabalhava para a continuidade de sua carreira. Dentro do box, era considerado uma pessoa alegre e incentivadora dos demais colegas de pista.

Promotora da Stock Car e Stock Light, a Vicar se solidariza com familiares e amigos de Vinícius Margiota. E aproveita para informar que a Stock Car realizará, na etapa do dia cinco de maio, no circuito do Velo Città, um minuto de silêncio em homenagem ao competidor.