PF e FN apreendem quase 850 kg de maconha próximo à favela do Jupira, em Foz

Na madrugada dessa segunda-feira (15), uma equipe composta por policiais da Polícia Federal, Polícia Militar e Força Nacional apreendeu 843,70 kg de maconha em uma embarcação no Rio Paraná próximo à favela do Jupira em Foz do Iguaçu.

A ação aconteceu durante um patrulhamento rotineiro. Os policiais avistaram uma embarcação a remo movimentando-se próximo às margens do rio Paraná.

Ao notarem a aproximação dos policiais, os ocupantes do barco clandestino lançaram-se na água e subiram a barranca do rio, conseguindo se evadir aproveitando-se da escuridão e da vegetação do local.

Na vistoria da embarcação foram encontrados diversos fardos de maconha que totalizaram 843,70 kg. Nas diligências realizadas na área, ninguém foi encontrado. A embarcação e o entorpecente apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.