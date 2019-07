Durante patrulhamento no bairro Vila Nova, em Santo Antônio do Sudoeste/PR, fronteira com a Argentina, realizado na manhã deste sábado (13), uma equipe da Polícia Federal e Força Nacional localizou e apreendeu uma motocicleta Honda Titan 125, ano 1999, com indícios de adulteração do chassis.

A motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Polícia local para os procedimentos periciais.

O condutor foi Liberado após interrogatório.