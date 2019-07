PF apreende grande quantidade de cigarros contrabandeados em Umuarama e Mercedes

Em duas ações realizadas nesta segunda-feira (16) para combater cigarros contrabandeados, a Polícia Federal conseguiu apreender 2.800 caixas do produto.

A primeira apreensão ocorreu durante um patrulhamento de rotina na região de Umuarama, no Paraná. Os policiais perceberam a movimentação suspeitas dos motoristas de duas carretas e decidiram fazer uma abordagem.

Ao perceberem a aproximação dos agentes, os motoristas abandonaram os veículos numa das margens da rodovia e fugiram pela mata sem que os policiais conseguissem localizá-los. No interior das duas carretas, foram encontradas 2.300 caixas de cigarros.

A outra ação ocorreu na zona rural do município de Mercedes, também no Paraná. Os policiais federais conseguiram apreender um caminhão com 500 caixas cigarros contrabandeados.

Na tentativa de abordagem, os criminosos conseguiram escapar em meio uma plantação de milho.

Todo material apreendido nas duas ações foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, em Guaíra.