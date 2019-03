PF apreende eletrônicos e pneus importados irregularmente do Paraguai

A Polícia Federal apreendeu grande quantidade de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente do Paraguai em Foz do iguaçu na manhã dessa quarta-feira (20). As apreensões ocorreram em uma borracharia e em um estacionamento localizados na Vila Portes.

No estacionamento, os policiais encontraram um cômodo oculto cujo acesso era feito por meio de uma parede falsa, objetivando ocultar mercadorias trazidas irregularmente do país vizinho. No interior desse cômodo havia vários produtos eletrônicos de alto valor agregado.

Veja o vídeo do local onde foram encontrados os produtos:

Na borracharia, situada nas imediações, foram encontrados cerca de 70 pneus estrangeiros, novos, os quais de forma dissimulada estavam escondidos em meio a pneus usados.

As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal para procedimentos fiscais e aduaneiros.

Estima-se que a apreensão totalize cerca de 20 mil dólares.