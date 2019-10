Na tarde desta sexta-feira (04), policiais federais em diligências na Vila Bananal, Foz do Iguaçu/PR, apreenderam cerca de 25 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os produtos estavam depositados nos banheiros de um centro comunitário daquele distrito. No local, não havia pessoas.

O material contrabandeado foi encaminhado à Receita Federal em Foz do Iguaçu para as providências administrativo-fiscais.