PF apreende 2 quilos de haxixe durante operação em Foz do Iguaçu

Dois quilos de haxixe foram apreendidos pela Polícia Federal (PF), durante operação conjunta com a Força Nacional no bairro de Vila Portes, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

A droga estava escondida dentro de um skate elétrico que seria de um passageiro de uma empresa de turismo que vende passagens para São Paulo.

O suspeito foi identificado pelos policiais, mas fugiu do local antes da chegada dos agentes. A droga foi levada para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, que abriu investigação.