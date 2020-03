Petrobras reduz preços da gasolina em 9,5% e do diesel em 6,5% em meio à forte queda do petróleo. A Petrobras (PETR3;PETR4) informou nesta quinta-feira (12) que reduziu o preço da gasolina em 9,5%, ou R$ 0,1600 o litro, e do diesel em 6,5%, em R$ 0,1250 o litro em todas as praças.

