Pesquisadores se unem para a primeira formação EAD RenovaBio

Embrapa, Agroicone, Extecamp (Escola de Extensão da Unicamp) e Fundação Espaço ECO, Oscip criada e mantida pela Basf, lançaram esta semana o curso educacional a distância (EAD) para o uso da RenovaCalc, calculadora de intensidade de carbono de biocombustíveis, aplicável a etanol, biodiesel, bioquerosene e biometano. O curso é voltado para profissionais que trabalham na cadeia de combustíveis renováveis e foi desenvolvido em uma parceria entre as instituições.

Para se inscrever, basta acessar o site

Trata-se de um curso de difusão tecnológica on-line de oferecimento contínuo. Ou seja, um curso sem calendário pré-definido, o interessado pode se inscrever e realizar as atividades do curso a qualquer momento, sendo um curso de autoinstrução, sem mediação dos instrutores.

O curso tem duração prevista de 26 horas, que é o tempo estimado que os alunos precisam para assistir aos vídeos e concluir as atividades. Ao fim do curso é emitida uma declaração de frequência para os alunos que cumprirem 85% das atividades do curso.

O método de cálculo da intensidade de carbono de biocombustíveis e sua ferramenta de apoio, a RenovaCalc foram desenvolvidos por um grupo de especialistas da Embrapa, da Unicamp, do CNPEM/LNBR e da Agroicone, sob coordenação da Embrapa Meio Ambiente.

O curso, que visa compartilhar conhecimento e contribuir com a capacitação e qualificação de profissionais no programa RenovaBio, é ministrado por profissionais responsáveis pelo desenvolvimento da RenovaCalc.

Objetivo

O RenovaBio fornece uma importante contribuição para melhoria dos processos ambientais, gestão de riscos e relações com fornecedores. Além disso, promove a expansão dos biocombustíveis na matriz energética, com ênfase na regularidade do abastecimento de combustíveis; e assegura previsibilidade para o mercado de combustíveis, induzindo ganhos de eficiência energética e de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa na produção, comercialização e uso de biocombustíveis.

O treinamento já foi realizado sete vezes presencialmente e capacitou 259 participantes. A formação em EAD veio para ampliar o conhecimento além de distâncias geográficas, em um país de grande extensão territorial como o Brasil. O foco do curso é levar embasamento teórico e técnico, mostrando o passo a passo de como fazer os cálculos na prática, como é o caso da análise de elegibilidade de uma usina.

A calculadora atribui notas diferentes para cada produtor e importador de biocombustível. A nota reflete exatamente a contribuição individual de cada agente produtor para a mitigação de uma quantidade específica de gases de efeito estufa em relação ao seu substituto fóssil.

O engajamento das usinas no processo de certificação e interesse por mais conhecimento e formação técnica foi um dos motivos pelos quais as instituições envolvidas optaram por ampliar o alcance do curso.