Perigo! Moradores pedem quebra-molas

Os moradores do Bairro Brasília, em Cascavel, clamam por ajuda para a implantação de redutores de velocidade especialmente na Rua Ipanema, que passou por reformulação recente. “A situação está muito complicada. Antes faltava sinalização, agora até tem, mas ninguém respeita. Os carros passam a 100 e 120 km/hora. É arriscado atravessar a rua a pé. Precisamos de quebra-molas ou semáforos”, pede o motorista Arcélio Rodrigues.

Se não houver respostas da prefeitura, os moradores prometem fechar a rua.

A dona de casa Kátia Bartinik está assustada: “O pessoal anda muito rápido, não vê as placas e aí bate. A prefeitura tem que tomar outras providências. Deveriam ter instalado quebra-molas antes de liberar a pista”.

O vereador Fernando Hallberg (PPL) esteve no local e informou que fará uma indicação à Cettrans pedindo a instalação de redutores de velocidade no local. “Esse assunto precisa de atenção do poder público. Temos sinalização aqui, mas a rua passou por mudança e é nossa obrigação cuidar do motorista que, às vezes, não se atenta ou não sabe disso. Aqui precisa quebra-molas, pardal ou semáforo e urgente, para que os acidentes parem de acontecer”.

Dois acidentes

Na tarde de ontem, no intervalo de uma hora, dois acidentes foram registrados na esquina da Rua Ipanema com a Rua Vereador José de Oliveira. Às 14h, um homem ficou ferido na batida entre um carro e uma moto. Uma hora depois, outro motociclista ficou em estado grave ao bater um carro. Ele seguia pela Rua Vereador José de Oliveira e teria furado a preferencial, quando o carro que seguia pela Rua Ipanema o atingiu. O motociclista teve lesões graves, tendo de ser sedado ainda no local e depois encaminhado ao HU (Hospital Universitário).

Na semana passada, um ciclista morreu ao ser atingido por um carro em uma esquina da Rua das Pombas, que é sequência da Ipanema. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu e faleceu no dia 9. Na ocasião, os moradores cobraram sinalização vertical no local, o que foi feito dias depois.