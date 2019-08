“Pequenas Conversas, Grandes Transformações” será lançado nas escolas estaduais

Direitos e deveres acerca da violência contra mulher, na semana que marca os 13 anos da Lei da Maria da Penha, serão temas de atividades nas escolas estaduais em Toledo. A iniciativa inédita da SPM (Secretaria de Políticas para Mulheres) vai envolver os alunos dos 6º anos da rede pública de ensino, indicados pelo NRE (Núcleo Regional de Educação) de Toledo.

O projeto “Pequenas Conversas, Grandes Transformações” irá atuar nos prismas: prevenção, informação e coerção da violência contra a mulher.

O projeto será lançado na próxima segunda-feira (5) e visa trabalhar os tipos de violência contra a mulher, divulgar a rede de serviços e apoio à mulher vítima de violência, estimular os alunos a serem agentes transformadores, prevenindo à violência doméstica e familiar.

“Partindo da análise de dados referentes à violência contra a mulher no Município, observou-se a necessidade de dialogar sobre esse assunto dentro das escolas. A educação é uma ferramenta de transformação e uma aliada para prevenir e reportar qualquer ação de violência contra a mulher, possibilitando melhorias para sociedade”, explica a secretária Larissa Ribeiro.

Ela detalha que será realizada uma oficina em período de turno regular dos alunos mediante uma organização direcionada ao objetivo de instigá-los e estimulá-los a uma nova postura diante da violência doméstica contra a mulher. “Esse projeto faz parte de uma proposta pedagógica que vamos trabalhar com os alunos para que possam disseminar as informações com suas famílias. É um trabalho de aproximação para que a comunidade possa conhecer mais sobre o trabalho da Secretaria da Mulher”, explica Larissa.

Na prática

O projeto vai ocorrer em duas etapas. No primeiro momento, as atividades serão desenvolvidas com os alunos durante as oficinas “Pequenas conversas, grandes transformações”, com a utilização de material gráfico, debate e confecção das plaquinhas para o Mural dos Desejos Ecológicos.

No segundo, marcado para o dia 28, será o fechamento do projeto. O encontro será realizado no Horto Municipal, ao lado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Na oportunidade, estarão presentes representantes das escolas envolvidas para o momento simbólico de lançamento do Mural dos Desejos Ecológico, onde serão fixadas as plaquinhas ecológicas com desejos para o futuro e ficarão expostas na grade para visitação.

Colégios

As atividades ocorrerão no Colégio Estadual Antônio José Reis, Colégio Estadual Jardim Europa, Colégio Estadual Jardim Maracanã, Colégio Estadual Novo Horizonte, Colégio Estadual Vereador Francisco Galdino de Lima.