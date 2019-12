Penitenciária Industrial de Cascavel inaugura telecentro, forma estudantes e lança livro de poesias

O Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR), por meio da Penitenciária Industrial de Cascavel – Unidade de Progressão (PIC-UP), realizou na manhã desta sexta-feira (06), a formatura de 70 internos que concluíram o Ensino Fundamental e Médio. Na oportunidade, foram entregues a revitalização das salas de aula, inaugurado o Telecentro da unidade e, também, realizado o lançamento do livro ‘Entre as grades e os sonhos’, escrito por presos e professores do cárcere.

O evento contou a participação de diversas autoridades, servidores, familiares, internos e representantes de várias instituições.

“É um momento de gratidão por cada um dos envolvidos em cada um dos projetos. Um momento único, que entra para a história do Depen e reflete, com certeza, de forma positiva em nossa cidade, no estado e na sociedade em geral”, afirma o diretor da PIC, Henrique Dondoni.

O projeto de revitalização das 10 salas de aula contou com o apoio do Conselho da Comunidade de Cascavel. Foram investidos aproximadamente R$ 40 mil. A modernização do espaço permitiu a instalação de 900 metros quadrados de gesso acartonado, mobiliário novo, isolamento acústico e câmeras de vigilância. Reforma, que permite maior qualidade ao Ensino, como explica Rosaldo Chemim, representante do Conselho da Comunidade de Cascavel.

“A reintegração desses apenados que estão na unidade pode ser ainda mais fácil por meio da educação, então, não há dúvidas de que a reformas dessas salas, vai permitir um ensino ainda melhor para cada um deles, e claro, melhor comodidade aos professores que aqui atuam”, conta.

O Telecentro, inaugurado no evento, foi possível por meio de verbas da Justiça Federal. O investimento totalizou R$ 98 mil. A sala foi equipada com 21 computadores de última geração, interligados em rede, ar-condicionado, divisórias de espaço e mobília. Por meio dele, será possível oferecer aos internos da unidade a qualificação e o estudo por Ensino à Distância (EaD). Atualmente o Depen PR já possui um convênio com o Instituto Mundo Melhor, que oferece a capacitação nos telecentros das unidades.

“Isso se chama modernização do Sistema Penitenciário. Essa tecnologia vai possibilitar que muitos desses apenados possam sair daqui com qualificação, com graduação e capacitação. Essa é uma grande oportunidade e que ajuda na socialização dos apenados”, afirma o coordenador regional do Depen, Thiago Correia.

O 3º Volume do Livro ‘Entre as grades e os sonhos’ foi escrito por presos e professores da unidade. São 150 páginas com poesias sobre diversos assuntos do cotidiano e sentimentos da vida pessoal dos internos. O projeto foi possível por meio de parcerias e do trabalho dos professores que atuam na unidade. Ao todo, mais de 100 pessoas se envolveram na construção da edição. Durante o discurso, a diretora da escola da PIC-UP, Silmara de Souza, se emocionou ao agradecer os envolvidos na construção do livro.

“Nada disso seria possível se não fosse cada um desses professores e colegas que acreditam na mudança, que acreditam que a educação pode sim mudar vidas e promover transformações. Ver o livro impresso é a realização de um projeto. Gratidão é a palavra que pode definir o que sinto por cada um de vocês”, afirmou a professora, Silmara de Souza.

Os 70 formandos receberam os certificados de conclusão de curso das mãos dos professores. Cada um deles pode escolher um familiar para acompanhar o evento. Para muitos, a realização de um sonho e uma oportunidade de uma vida nova.

“Hoje consigo acreditar que eu posso ser uma pessoa melhor quando terminar minha pena e eu retornar ao convívio familiar. Aqui tive a oportunidade de ser socializado, por meio de projetos, cursos e estudo, que nunca consigui lá fora. Aqui vejo pessoas que acreditam em mim e confiam em meu potencial”, finalizou um dos internos formando.

A banda penitenciária, formada por internos da unidade, também contribuiu com o evento. Coube ao grupo musical a responsabilidade de cantar e tocar durante todo o cerimonial.

Fonte: Depen