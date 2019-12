Pedro Ferro disputará a F-4 Francesa

Com pouco mais de dois anos de experiência no kartismo e participação nos principais campeonatos nacionais, o paulista Pedro Ferro (Shutt/Connect Parts) já busca seu espaço no automobilismo internacional. Contando com os importantes ensinamentos que obteve na categoria de base, o piloto trabalha para competir na Fórmula 4 Francesa em 2020. A abertura da temporada será no dia 12 de abril, em Nogaro. As demais etapas serão em 24 de maio, em Pau; 21 de junho, em Lédenon; 7 de julho, em Spa-Francorchamps (Bélgica); 13 de setembro, Magny-Cours; 27 de setembro, em Hungaroring (Hungria); e 4 de outubro, em Paul Ricard.