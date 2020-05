Pedestre morre atropelado na BR-277 em Virmond

Um pedestre morreu na noite desse domingo (17), após ser atropelado por uma Fiat Strada Vermelha no km 429,9 da BR-277 em Virmond.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) o atropelamento aconteceu por volta das 21h40. Conforme vestígios do local do acidente, o veículo seguia sentido Laranjeiras do Sul, quando atropelou o pedestre que andava sobre a pista se rolamento. A vítima era um homem de 58 anos e estaria embriagado, conforme depoimentos de seus familiares. O condutor do veículo não tinha nenhum indício de embriaguez.

O condutor foi orientado a deixar o local em virtude da garantia de sua segurança e de seus familiares. Familiares da vítima estavam no local, bastante alterados e com visíveis sinais de embriaguez.

Causa provável do acidente: embriaguez do pedestre andando sobre a pista de rolamento sem marcas de frenagem. Acionado IPT e IML de Guarapuava.