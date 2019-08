PEC recebe doação de 1.500 bíblias para entregar aos presos

Membros do movimento, Gideões Missionários, estiveram ontem (15), na Penitenciária Estadual de Cascavel – PEC para realizar a doação de 1.500 bíblias aos presos da unidade.

As lideranças foram recebidas pelo diretor da penitenciária, Edinilson da Rocha, que agradeceu a visita e enfatizou a importância de parcerias como essa.

“Essas ações fortalecem o trabalho que desenvolvemos na unidade, em parceria com diversas entidades religiosas do município”, destacou o diretor.

Os Gideões Missionários têm por objetivo a divulgação do Evangelho de Cristo no Brasil e no mundo, fornecendo, gratuitamente a população, o Novo Testamento. O grupo é de religião interdenominacional, ou seja, que não distingue denominação.

Com o montante doado pelos missionários será possível que cada preso – que assim desejar – receba uma bíblia. O excedente será armazenado e deverá ser entregue a novos custodiados que venham a cumprir pena na unidade.

Assistência religiosa

A assistência religiosa está prevista no artigo 24 da Lei de Execução Penal – LEP e prevê liberdade de culto aos internos, permitindo-lhes a participação nos serviços religiosos organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.

O capítulo dois do artigo ainda determina que nenhum preso poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa.

Nas penitenciárias de todo o Estado, membros de diversas entidades religiosas realizam cultos para os detentos, as atividades ainda se estendem aos familiares dos presos.