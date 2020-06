PCPR prende envolvidos com tráfico de drogas e homicídios

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três suspeitos de homicídios, tentado e consumado, ocorridos no bairro Parolin, em Curitiba, no dia 3 de junho deste ano. A vítima foi Douglas dos Santos Rodrigues, de 20 anos. As prisões aconteceram nesta segunda-feira (29), naquele mesmo bairro, em cumprimento a mandados de prisão temporária.

Outros oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação. Cerca de 65 policiais civis – das áreas de investigação, inteligência e operações especiais, além de cães farejadores da Polícia Civil, participaram da operação.

Conforme apurado, os suspeitos integram uma organização criminosa de tráfico de drogas na região do Parolin. Durante as diligências, a Polícia descobriu, ainda, que os indivíduos estariam ameaçando moradores daquela região para que não colaborassem com as investigações. Um quarto indivíduo, suspeito de envolvimento nos crimes, não foi localizado e é considerado foragido.

CRIME – No dia em que ocorreram os fatos, Rodrigues estaria empinando pipa junto com um amigo, de 23 anos. Em determinado momento, os suspeitos teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo, de dentro de um Fiesta.

Rodrigues foi atingido na cabeça, tórax, costas e demais partes do corpo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro rapaz também foi atingido pelos disparos, mas sobreviveu.

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. Rodrigues teria se negado a permitir que sua casa fosse usada como ponto de venda de entorpecente. Então, os indivíduos decidiram mata-lo.