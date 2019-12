PCC provoca motim em prisão de Ciudad del Este

Um agente penitenciário e um detento ficaram feridos na manhã desta terça-feira (3), depois de um motim provocado por presos do PCC que tentaram invadir um pavilhão onde ficam os presos comuns numa prisão de Ciudad del Este no Paraguai. A reportagem é do Portal H2 Foz.

O motim foi controlado pelos agentes penitenciários com apoio da Polícia Nacional. O agente penitenciário foi ferido com uma pancada na cabeça e o preso com uma estocada.

Um forte contingente policial e militar está na penitenciária para controlar a situação e evitar novos amotinamentos.

“Os agentes penitenciários conseguiram expulsar os integrantes do pavilhão Alfa (PCC) e controlar a situação efetuando disparos com balas de borracha. No trajeto para ingressar no pavilhão B (presos comuns), os presos do PCC conseguiram ferir um interno e, com uma pancada, o agente de segurança, mas nenhum dos dois foi ferido com gravidade”, informou o vice-ministro de Política Criminal, Hugo Volpe, à ABC TV.

Segundo o ministro, a intenção do PCC ao fazer o ataque seria para aumentar seu território dentro da penitenciária.

“A pessoa ferida não foi identificada como integrante de uma organização criminosa. Ela só foi ferida por estar no caminho (do PCC)”, disse ainda.

Depois do incidente, estão sendo apuradas informações para descobrir quem foram os detentos que iniciaram a tentativa de invasão.

Fonte: Portal H2 Foz