PC investiga acidente; Lar não se pronuncia

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – A Polícia Civil de Cascavel apura as causas do acidente registrado no fim da manhã de domingo (28), na BR-277, perímetro urbano de Cascavel que deixou três mortos e quatro feridos. O delegado adjunto da 15ª SDP, Fernando Zamoner, afirma que, a princípio, o caso é investigado como homicídio culposo – quando não há intenção de matar. “Inicialmente a nossa linha de investigação é essa em relação ao motorista do caminhão que causou o acidente. Mas tudo depende do que for levantado pela perícia”.

Ele esclarece que o motorista não foi preso em flagrante porque não fugiu do local e o teste de etilômetro logo após o acidente não detectou presença de álcool. Contudo, adiantou que a perícia pode solicitar exame toxicológico para verificar a presença de outras substâncias no sangue do condutor.

A polícia pretende reunir mais informações sobre o acidente para que o caminhoneiro seja ouvido e repassar informações precisas e que ajudem a esclarecer o caso, por isso ainda não há data para seu depoimento.

Outra situação já foi solicitada à Cooperativa Agroindustrial Lar, proprietária do caminhão que causou o acidente, é o controle da velocidade do veículo.

O delegado não descarta que o caso seja tratado como dolo eventual – quando se assume o risco de matar – já que nas imagens ficam evidentes a alta velocidade e a falta de atenção do condutor do caminhão.

O acidente

A batida envolvendo um caminhão, cinco carros e uma moto aconteceu no fim da manhã de domingo (28) perto do trevo que dá acesso ao Bairro 14 de Novembro, na BR-277, perímetro urbano de Cascavel.

Imagens do momento do acidente mostram o caminhão da Lar chegando de maneira rápida e batendo nos veículos que seguiam em baixa velocidade devido a um bloqueio por conta de manutenção realizada na rodovia.

A batida foi tão forte que um dos carros ficou completamente destruído. A passageira desse veículo Sara Teixeira morreu na hora e o namorado dela Gabriel Rodigheri Faria precisou ser retirado das ferragens e está internado em estado grave no HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

Geraldo Afonso e Joel Muniz estavam na moto e morreram na hora. O filho de Joel trabalhava na mesma obra e foi chamado para ajudar na sinalização do acidente quando descobriu que o pai era uma das vítimas.

Sinalização

A Ecocataratas informou por meio de nota que a velocidade máxima no local é de 70 km/h e que havia sinalização a cerca de um quilômetro do local do acidente.

Veja o AO VIVO feito pela nossa equipe logo após o acidente:

Sem resposta

O caminhão que causou o acidente pertence à Cooperativa Agroindustrial Lar. Procurada pela reportagem do Jornal O Paraná para falar sobre assunto, a empresa informou por meio da assessoria que só deve se pronunciar sobre a situação após a finalização do laudo pericial. A empresa também não informou se o motorista está ou não afastado das atividades no momento.

Vítima fugiu

Fontes ligadas à polícia revelam que um dos feridos no acidente, Rodrigo Soster de Souza, que havia sido encaminhado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza, fugiu do local logo após ser medicado. Ele era passageiro do Onix e deveria estar cumprindo pena em prisão domiciliar devido à condenação por tráfico de drogas e não poderia ter deixado a cidade de Santa Maria (RS).

Já o motorista do veículo, Yuri Guilherme Trindade, foi internado no HU e deve passar por cirurgia, mas a alta dele foi solicitada por um homem que se identificou como seu pai e solicitou que ele seja transferido para Santa Maria para ser tratado lá.

A situação foi encaminhada ao Serviço Social do HU e segue sob análise. A reportagem procurou a Polícia Civil, que deve apurar os fatos.

Fotos: Aílton Santos