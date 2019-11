Patronato Penitenciário e Escritório Social formam novos brigadistas em Cascavel

O Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen), por meio do Patronato Penitenciário e Escritório Social de Cascavel, em parceria com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, realizará nesta quinta-feira (28), a formatura de novos brigadistas.

O evento acontecerá no 2º piso da Rodoviária de Cascavel, na Avenida Assunção, 1757 e contará com a participação de diversas autoridades.

O curso foi realizado nas modalidades EaD e presencial, contemplando, desta forma, as fases teóricas, presenciais e práticas.

Os novos brigadistas passaram por instruções de combate a incêndios e aprenderam noções de primeiros socorros.

O projeto do Patronato Penitenciário e Escritório Social contou com a efetiva participação do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Cascavel.

SERVIÇO:

Dia: Quinta-feira (28)

Horário: 18h30

Local: Terminal Rodoviário de Cascavel (2º piso)