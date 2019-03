Patronato atenderá presos com tornozeleira

O Patronato Penitenciário de Cascavel começa a atender no fim deste mês presos monitorados por tornozeleira eletrônica. Até então o projeto de reinserção social e no mercado de trabalho só atendia egressos do sistema penitenciário. “Vamos inaugurar dia 28 o escritório social, um espaço que terá capacidade técnica e equipe de profissionais para auxiliar esse preso a enxergar o mundo de um jeito diferente e se preparar para voltar à sociedade antes mesmo de terminar de cumprir a pena. É necessário fiscalizar o cumprimento da pena, mas também é preciso dar oportunidades, por isso aqui terão o auxílio de psicólogo, advogado, assistente social e de outros profissionais”, explica o coordenador do Patronato, Valdecir Soligo.

Conforme Valdecir, existem 400 presos monitorados por tornozeleira em Cascavel.

O projeto também deve inaugurar um laboratório de informática para dar acesso a cursos.

O Patronato atende em média 1.100 condenados que cumprem a pena em liberdade e cerca de 100 condenados a prestar serviços comunitários, que são encaminhados às instituições parceiras do Patronato para que cumpram as penas.

O projeto funciona efetivamente há um ano em Cascavel e nesse período foram atendidos mais de 12.200 presos.