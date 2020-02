Parque Tecnológico propõe desafio de eficiência energética no Hackaton Show Rural Coopavel

A criação de um sistema de geração de energia com qualidade e economia é a proposta do desafio do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) no Hackaton Show Rural Coopavel. A competição de empreendedores começou na manhã desta segunda-feira, 03, e a as equipes têm até a tarde de terça-feira, 04, para apresentar suas soluções.

O Parque Tecnológico demandou um “sistema de atuação, controle e gestão da eficiência energética na agroindústria”. Isso significa que a equipe deverá apresentar uma solução em que seja reduzida a quantidade de energia para a geração com mesma qualidade ou até superior.

Para isso, podem valer-se, por exemplo, de sistemas de geração distribuída, com uso de biogás ou energia solar, e monitoramento dos equipamentos, a fim de identificar problemas e/ou gastos excessivos. A intenção, com a eficiência energética, é reduzir o custo de produção e evitar problemas ocasionados por quedas de energia.

O programador Pedro Ivo Martins de Vasconcelos, de Foz do Iguaçu, é um dos integrantes da equipe que aceitou o desafio do Parque Tecnológico. Ele espera que a participação no Hackaton traga bastante aprendizado, uma vez que, no dia a dia profissional, não tem contato com o Agronegócio. “Vamos adentrar em mundo em que a gente não conhece para aplicar as tecnologias que a gente conhece”, afirma.

A psicóloga e empreendedora na área de agricultura urbana Daniela Menezes, de Marechal Cândido Rondon, também estava com expectativa de aprimorar os conhecimentos com a participação na competição. “Eficiência energética é o futuro. Se não tivermos isso, não terá matéria-prima para todo o resto”, considera. Ela espera, com o Hackaton, fazer contatos e, “quem sabe”, atrair investimentos para tornar a ideia da equipe um futuro negócio.

Além de Pedro e Daniela, integram a equipe a engenheira civil Anelisiane Maria Alves, o estudante de Ciência da Computação Henrique Ferreira e Leonardo Redivo. O desafio encerra na tarde de terça-feira, 03, e a cerimônia de premiação será na quarta-feira, 04, pela manhã.

Sobre o Hackaton

O Hackaton Show Rural Coopavel é uma maratona de desenvolvimento de soluções para problemas da agroindústria. A competição é patrocinada pelo Show Rural Coopavel e é organizada em conjunto por Parque Tecnológico Itaipu, ACIC LABS, FIEP | Senai, SEBRAE, Sindicato Rural de Cascavel, Iguassu Valley, Fundetec, Biopark e Show Rural Digital.

O evento tem por objetivo incentivar os novos talentos criativos e empreendedores da cultura digital, estimulando o desenvolvimento de soluções para problemas e desafios que permitem a colaboração para a captação de ideias que possam se transformar em novos negócios para integrar o sistema agroindustrial do Oeste do Paraná.