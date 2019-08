Parceria entre Escritório Social e Provopar permite atendimento a famílias carentes

Uma parceria entre o Escritório Social e o Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense) está permitindo o atendimento às famílias dos monitorados por tornozeleira eletrônica e aos egressos do Sistema Penitenciário, na regional Cascavel do Depen (Departamento Penitenciário do Paraná).

O convênio firmado para os próximos seis meses vai garantir, aproximadamente, 200 kg, ao mês, de alimentos não perecíveis que serão doados a famílias carentes.

“Essa foi mais uma conquista garantida em uma reunião com a coordenadora do Provopar, Sra. Néia e também com o secretário de Assistência Social da Prefeitura de Cascavel, Hudson Moreschi”, explica o responsável pelo Escritório Social de Cascavel, Sérgio Vicente.

Em um primeiro momento a doação possibilitou a confecção de 28 cestas básicas.

“O Depen, nesta nova gestão, não mede esforços para garantir junto aos parceiros, projetos e convênios que auxiliem aos assistidos pelo Sistema Penitenciário do Estado”, garante o coordenador regional do Depen, Thiago Correia.

Repasse

No mês de agosto, esta parceria está permitindo o repasse de 240 quilos de alimentos não perecíveis, às famílias dos presos em monitoração eletrônica e aos egressos em dificuldades.

Além disso, foram viabilizados neste mês, junto ao Provopar, 30 cobertores para doação.