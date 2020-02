Paraná registra os menores índices de crimes dos últimos 13 anos

Um l evantamento oficial da Polícia Militar do Paraná aponta uma considerável redução nos índices de vários crimes em 2019. Para se ter uma ideia, o número de roubos é o menor desde 2006, menos 19% se comparado a 2018. A maior redução foi na capital paranaense, pouco mais de 21%.

De acordo com o mesmo apontamento, houve uma importante redução no número de roubos em ambientes residenciais, chegando a uma diminuição de 25,6% em todo o Estado. Também, reduziu-se em 24% o número de roubos a ambientes comerciais. Ambos índices menores desde 2006.

Outra atuação importante da Polícia Militar foi a redução de quase 25% o número de roubos no transporte coletivo, além da redução em 26,6% os roubos de veículos. Novamente nessas duas modalidades criminais, o menor índice dos últimos 13 anos.

Resultados

Em 2019 foram recuperados 13.000 veículos, apreendidas 6.141 armas, 4.997 Kg de cocaína, 135.176 kg de maconha, 1.507 Kg de crack, 92.977 comprimidos de ecstasy e 35.948 de pontos de LSD.

Para alcançar estes dados positivos a Polícia Militar desenvolveu 9431 operações em todo o Estado, envolvendo todos os Batalhões e Companhias operacionais. O policiamento com militares permanecendo em pontos estratégicos, foi ampliado em 2019. Equipes policiais com viaturas e módulos móveis foram dispostos em localidades, cruzamentos, praças e bairros onde há incidência de crimes das mais variadas formas, intensificando o patrulhamento preventivo, ostensivo e comunitário em todas as regiões do Paraná.