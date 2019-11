Paraná é centro de inteligência das forças de segurança do País

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, participa da cerimônia de inauguração da Delegacia Modelo de Investigação e Análise Financeira, na superintendência da Polícia Federal no Estado do Paraná. Participaram: Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro; diretor Geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo; secretário de Segurança, Romulo Marinho; entre outros. Curitiba, 01-11-19. Foto: Arnaldo Alves / AEN.

Sergio Moro e Ratinho Junior — O governador Carlos Massa Ratinho Junior, participa da cerimônia de inauguração da Delegacia Modelo de Investigação e Análise Financeira, na superintendência da Polícia Federal no Estado do Paraná. Participaram: Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro; diretor Geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo; secretário de Segurança, Romulo Marinho; entre outros. Curitiba, 01-11-19. Foto: Arnaldo Alves / AEN.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou nesta sexta-feira (1) que o Paraná se consolida como a grande central de inteligência das forças de segurança do Brasil. Com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, o governador participou da inauguração da Delegacia Modelo de Investigação e Análise Financeira, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, em Curitiba.

Ratinho Junior disse que a nova estrutura, a primeira do País a integrar os trabalhos de perícia e investigação para o combate a crimes financeiros e de corrupção, se soma a outros projetos de segurança do governo federal implantados no Estado. “A Polícia Federal colabora muito conosco no trabalho de combater a criminalidade, em especial o crime organizado”, salientou o governador. “O Ministério da Justiça é outro importante parceiro do Paraná e tem nos dado um grande apoio, com programas importantes para reduzir os índices de violência”, afirmou.

Ele ressaltou que o governo do Paraná tem feito um trabalho estratégico na área de segurança pública, com a integração das polícias Militar e Civil, que trabalham de forma conjunta, focadas no serviço de inteligência.

Parceiro

O ministro Sergio Moro afirmou que o Paraná tem sido um grande parceiro do governo federal em projetos para a segurança pública, e que a instalação da delegacia modelo em Curitiba consolida o trabalho da Polícia Federal no Estado. “Não haveria lugar mais apropriado do que esse. Curitiba vivenciou desde 2014 a maior investigação da história do Brasil contra crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, com resultados extremamente substanciais”, disse.

INTEGRAÇÃO

O Paraná abriga dois programas importantes do Ministério da Justiça, operados em conjunto com a Secretaria de Estado da Segurança Pública. O Em Frente Brasil, cujo projeto-piloto da Região Sul é desenvolvido em São José dos Pinhais (RMC) desde agosto, envolve a aplicação de efetivos de força de segurança pública federal, estadual e municipal para combater a criminalidade por meio de policiamento ostensivo e de atividades de inclusão social.

Em Curitiba, funciona o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública da Região Sul (CIISP-Sul), que conta com bases e sistemas de dados de órgãos dos três estados do Sul. No local, são feitas a coleta, análise e disseminação de dados para tomada de decisão das secretarias estaduais, com a produção de conteúdo estratégico para as operações das forças de segurança.

Além disso, também está previsto para ser inaugurado em dezembro, em Foz do Iguaçu, o Fusion Center, um projeto-piloto para o monitoramento da fronteira, inspirado nos centros de monitoramento dos Estados Unidos. O local vai integrar o trabalho de órgãos como as polícias Federal e Rodoviária Federal, Agência Nacional de Inteligência (Abin), Ministério da Defesa e Receita Federal, entre outros.

DELEGACIA MODELO

A delegacia modelo busca padronizar as ações de conhecimento técnico, tratamento de dados e rotinas básicas relacionadas a crimes financeiros e de corrupção.

O projeto foi idealizado para promover capacitações e treinamentos em casos reais, podendo trabalhar em conjunto com as demais unidades da Polícia Federal no Brasil. Ela funcionará no âmbito da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional da PF.

O diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, explicou que o local será um espaço de aperfeiçoamento das investigações que envolvam crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, fraudes e até questões relacionadas a criptomoedas. “Vamos unificar a prática e a teoria. Os policiais terão a oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido nas capacitações nas investigações que tramitam nessa superintendência, buscando um padrão de excelências nessas investigações complexas”, disse.

Na unidade, também será montado um laboratório para o desenvolvimento e emprego de novas tecnologias nas áreas de Big Data e Business Intelligence, que agilizam e dão mais qualidade às análises policiais nos casos complexos de repressão à corrupção, crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

PRESENÇAS

Participaram da solenidade o secretário de Estado da Segurança Pública, Romulo Marinho; o superintendente regional da Polícia Federal, Luciano Flores; o desembargador Celso Mainardi, do Tribunal de Justiça do Paraná; o diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, Rodrigo Kravetz; o procurador-chefe substituto da República no Paraná, Daniel Holzmann; e o procurador federal Deltan Dallagnol.