Paraná Clube fala em “retorno” à Série B e reduz valor de ingressos

Curitiba – De volta ao caminho das vitórias após jejum de sete jogos, com o triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo em Ribeirão Preto (SP), na noite de terça-feira (27), o Paraná Clube fala em “retorno” à Série B antes do início do returno.

A segunda metade do campeonato será iniciada amanhã (30) para o Tricolor paranaense, que quer casa cheia na Vila Capanema para receber o Vila Nova, às 19h15. Para isso, a diretoria paranista decidiu reduzir ainda mais os preços dos ingressos. Na Curva Norte, o torcedor vai pagar apenas R$ 20 (R$ 10 a meia).

Mesmo com a sequência negativa de sete jogos sem vitórias, o Paraná Clube não se afastou do G4 da Série B. O Tricolor, que subiu quatro posições na classificação com o triunfo sobre o Botafogo-SP, está a três pontos do grupo de acesso à elite do Campeonato Brasileiro.