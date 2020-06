Paraná avalia retorno das aulas com turmas menores ou ensino híbrido

Curitiba – A Seed (Secretaria de Estado da Educação) anunciou na tarde de ontem (17) a criação do Comitê de Planejamento de Retorno às Aulas Pós-Pandemia. A intenção é discutir, entre todos os envolvidos, um plano único e robusto de retorno das aulas presenciais em todo o Paraná. É desse comitê que sairá a data definitiva de retomada das atividades presenciais.

A secretaria já estuda diversos cenários para o retorno. Os principais envolvem turmas menores, com distanciamento entre os estudantes. Nesse caso seria necessário mais espaço físico e um maior número de professores.

Um segundo modelo estudado é o de um retorno híbrido, no qual as turmas revezariam aulas presenciais e não presenciais. “Metade teria aula na escola, enquanto a outra metade acompanharia de casa, revezando dia sim, dia não”, explica o diretor-geral da Seed, Gláucio Dias.

Há ainda preocupações com os protocolos que serão adotados na alimentação e no transporte, dois momentos de grande aglomeração entre os alunos.

Segundo Dias, esse comitê irá traçar um plano unificado para todo o Paraná, com rígidos protocolos sanitários que valerão para todos: escolas públicas e particulares.

“Antes de definirmos data, vamos definir como faremos a volta. Isso passa por questões como a gestão de pessoal, com a preocupação de não expor ninguém, em especial do grupo de risco, até a aquisição de insumos como termômetros, máscaras, álcool e produtos de limpeza”, resumiu. “Isso tudo envolve custo e logística, o que certamente estará dentro da pauta do comitê”, completou. “É uma discussão extremamente complexa, por isso o comitê com todos os envolvidos será essencial. Trabalharemos com antecedência de forma a garantir que, quando for a hora, teremos plena certeza de que todos estarão protegidos”, finalizou Dias.

A discussão foi levada inclusive ao Consed (Conselho Nacional de Secretários da Educação), onde está sendo tratada na esfera nacional.

O comitê

Farão parte do comitê representantes de todos os setores envolvidos na Educação do Paraná e representantes da Secretaria da Saúde do Paraná.

O comitê terá dois grandes objetivos. O primeiro deles é estabelecer um plano robusto e unificado de retorno das aulas presenciais em todo o Paraná. O segundo é que o Comitê seja o canal oficial e confiável de informações sobre esse retorno.

Dias explica que a intenção de iniciar a discussão ainda no momento crítico da pandemia é justamente para evitar especulações e trazer informações precisas aos paranaenses. “Queremos trazer segurança para as famílias paranaenses e isso se faz com planejamento sério e informação”, destacou. “Este é o momento crítico da doença. Estamos acompanhando de perto o trabalho feito pela Secretaria da Saúde e só voltaremos quando pudermos garantir a segurança de todos, dos alunos, dos pais e mães e também dos professores e servidores da Educação”.