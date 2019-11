Paraguaio levava cocaína em nádegas falsas para a Espanha

Um paraguaio fez uma tentativa inusitada para traficar cocaína. Ele escondeu 1,170 quilo da droga em nádegas falsas, mas foi preso no Aeroporto de Foz do Iguaçu, nesse domingo, 3.

Foi justamente seu “traseiro volumoso” que chamou a atenção dos agentes da Polícia Federal. Quando revistaram o paraguaio, de 29 anos, logo perceberam que nádegas falsas escondiam a cocaína.

O paraguaio contou que pretendia embarcar de Foz para Guarulhos, em São Paulo, onde faria conexão para Barcelona, na Espanha. Se tivesse chegado a seu destino, ele ganharia US$ 2.500 pelo transporte da droga. Agora, vai responder por tráfico internacional.