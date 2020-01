Paraguaio é preso em flagrante com 2kg de cocaína no Aeroporto em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR – Na tarde desta sexta-feira (31), por volta de 15h, durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, um homem foi preso em flagrante por tráfico.

O paraguaio, de 24 anos, foi preso com aproximadamente 2kg de cloridrato de cocaína em suas duas malas ao tentar embarcar para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro e iria posteriormente para Barcelona.

Ele informou que receberia 2 mil euros pelo transporte. O flagrante foi lavrado na Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu.