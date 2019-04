Paraguaio é preso após bater em quatro carros e uma moto na fronteira

Um motorista paraguaio foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na manhã dessa quinta-feira (18), após tentar fuga com um carro furtado e bater contra quatro veículos e uma motocicleta na aduana Brasil – Paraguai em Foz do Iguaçu. A equipe PRF recuperou a caminhonete Chevrolet/D20 que havia sido furtada no dia 16/04/19 em Medianeira/PR.

A ação iniciou quando os agentes federais visualizaram o veículo, ostentando placas paraguaias, se aproximando da aduana para sair do Brasil e suspeitaram do motorista. Sendo assim, os policiais emanaram ordem de parada, a qual foi desobedecida. O motorista em fuga colidiu em quatro automóveis e uma motocicleta, ferindo o motociclista. Ademais, o fugitivo quase atropelou um dos PRFs.

A equipe policial, então, conseguiu imobilizar a caminhonete e efetuar a prisão do evasor, o qual tem 22 anos, possui nacionalidade paraguaia, mora em Ciudad del Leste/PY e relatou que realiza transporte de cigarro contrabandeado no Brasil.

Os policiais realizaram vistoria na D20 e se surpreenderam ao encontrar documentos paraguaios referentes ao veículo furtado. Os documentos estão com data de expedição em 07/04/19, ou seja, 10 dias antes do registro do boletim de furto no Brasil. Além disso, a documentação estrangeira consta como proprietário o próprio motorista detido.

Dessa forma, o motociclista ferido foi atendido pelo SIATE e encaminhado ao Hospital Municipal em Foz do Iguaçu/PR. Já o preso foi encaminhado, junto à caminhonete furtada, à 6ª SDP (Polícia Civil em Foz do Iguaçu/PR).