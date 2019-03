Parabdminton: Toledanos realizaram treinos com a seleção regular para aprimoramento

Toledo – Modalidade que coloca Toledo como referência no País, o parabadminton da cidade trocou de ares no início deste ano. Tudo em preparação para os desafios da temporada 2019, na qual o principal objetivo dos competidores é estar no pódio nos Jogos Pan e Parapan-Americanos de Lima, no Peru, em julho. Além disso, a proximidade dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, torna este ano decisivo no sonho de qualquer atleta

Com expectativa elevada, dois paratletas toledanos deixaram o município rumo a Teresina, no Piauí, para aprimorar a técnica com a seleção brasileira de badminton. Leonaro Zuffo, de 20 anos e número 1 do ranking do País na classe SL3, e Breno Johann, de 16 anos e terceiro no ranking nacional da SL4, participaram dos treinos em Piauí. Ambos integram a equipe Atacar/Unipar/Toledo.

“Resolvemos participar desta pré-temporada da seleção brasileira regular para abrir novos horizontes. Ainda temos muito o quê aprender. Foram 30 dias de treinos que visivelmente nos ajudaram a evoluir na modalidade”, explica Leonardo, que forma com Breno a nona melhor dupla do ranking mundial.

Neste domingo, Leonardo e Breno embarcarão para São Paulo, onde se reunirão com os demais integrantes da seleção brasileira no Centro Paraolímpico, em preparação para os Campeonatos Internacionais em Antalya, na Turquia, de 23 a 30 de março, e em Dubai, nos Emirados Arabes, de 1º a 7 de abril.

As disputas na Turquia marcam o início da busca por pontos na corrida olímpica para Tóquio 2020 e a também encerram a busca por pontos rumo aos Jogos Parapan-Americanos de Lima.