Panorama regional do dia 7 de setembro de 2019

Capela

A Prefeitura de Braganey adquiriu terreno para a construção da Capela Mortuária e a ampliação do Cemitério Municipal. A área fica ao lado do cemitério da cidade e vai atender a reivindicação dos moradores. Atualmente Braganey não possui local específico para realizar velórios, além de o espaço para enterros no cemitério estar bastante reduzido. O próximo passo é concluir o projeto e publicar edital de concorrência.

Recape asfáltico

Moradores do Distrito de Pérola Independente, em Maripá, foram beneficiados com recapeamento asfáltico no acesso secundário que liga a área urbana do distrito à PR-182. “A descentralização dos investimentos sempre foi um fator que norteou as obras e as nossas ações, buscando atender moradores da cidade e do interior”, explica o prefeito Anderson Bento Maria.

Resolvendo problemas

A Prefeitura de Missal busca solucionar problemas com águas pluviais. Na Área Industrial 2 está sendo feita a drenagem e colocadas manilhas. Outros pontos também devem receber atenção especial. “Sabemos que no Município temos outros pontos que precisam desse serviço e estamos trabalhando para atender as necessidades conforme nossa realidade permitir, sempre com muita responsabilidade”, disse o prefeito Eduardo Staudt, que acompanhou o início das obras.

Circuito de Street Cross

Acontece neste domingo (8) o 1º Circuito de Street Cross no Centro Esportivo em Cafelândia. O evento começa às 9h, porém, só a partir das 14h que terá as provas classificatórias de levantamento de pneus para a miniolimpíada que serão disputadas nas categorias: sub-17, masculino, livre e feminino. Já as outras provas, como barra fixa, abdominal e queda de braço, podem ser disputadas por qualquer participante.

Encontro gospel

Um encontro gospel irá reunir 12 bandas e vários intérpretes que representam as igrejas evangélicas de Santa Terezinha de Itaipu neste sábado (7), a partir das 16h, na Praça do Paço Municipal 3 de Maio. “Valorizamos todos os estilos musicais. Certamente será um grande evento de união em que o público poderá apreciar por algumas horas, os melhores hinos de louvor”, ressaltou o prefeito Cláudio Eberhard, idealizador do encontro.

Bônus agrícola

Termina no dia 30 de setembro o prazo para os agricultores de Capanema fazerem o cadastro para recebimento do Bônus Fiscal, que substitui as antigas leis de horas-máquina, repassando em dinheiro o valor correspondente ao serviço proporcional à produção registrada em Nota do Produtor. Com o bônus, o produtor rural recebe entre R$ 250 e R$ 1.000 por ano para que possa investir em horas-máquina, aquisição de insumos agrícolas ou produtos veterinários.

Rua coberta quase pronta

Pato Bragado deve ganhar nos próximos dias a “rua coberta” no Centro, ao lado da Praça Municipal Luiz Dalcanalle Filho, que também vai receber melhorias. A intenção é criar uma nova identidade para os locais, tornando-os mais funcionais e ainda mais atrativos à população e aos visitantes. “Já numa próxima etapa será construído um novo chafariz, parque infantil, nova iluminação, calçadas e espaço para práticas esportivas infantis”, adianta o prefeito Leomar Rohden.