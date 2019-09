Panorama regional do dia 27 de setembro de 2019

Aeroporto reativado I

Prefeitos de Capitão Leônidas Marques, Nova Prata do Iguaçu, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Boa Esperança do Sudoeste, Quedas do Iguaçu, Salto do Lontra e Verê querem a reativação do aeroporto da Usina de Foz do Chopim. “Sabemos que o Estado está trabalhando no processo de privatização do aeródromo e o que nós queremos é que o espaço nos seja cedido, pois há grande demanda regional”, disse o prefeito de Capitão Leônidas Marques, Cláudio Quadri, presidente do Pró-Caxias.

Aeroporto reativado II

Além da reativação do aeroporto, os municípios pedem que o aeródromo seja incluído no programa Voe Paraná, com voos semanais a Curitiba. “Ainda temos abaixo-assinado de empresários, estudantes e demais cidadãos dos municípios que compõem o consórcio Pró-Caxias, solicitando ao Estado a cessão de uso”, explicou Claudio Quadri. Além da reativação do aeroporto, os municípios pedem que o aeródromo seja incluído no programa Voe Paraná, com voos semanais a Curitiba.

Festival Infantil de Pesca

O Município de Missal está organizando o 1º Festival Infantil de Pesca no Lago Municipal para o dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Trata-se de um evento recreativo de pesca, na modalidade Pesque e Leve, em barranco. O objetivo é proporcionar uma tarde diferente às crianças, oportunizando a participação desses, acompanhados dos pais. O evento contribuirá para o controle populacional de peixes do Lago Municipal. A atividade começa às 14h e segue até as 17h.

Dia D para inclusão

A Agência do Trabalhador de Ubiratã realiza nesta sexta-feira (27) uma programação especial que reunirá empresas do Município para incentivar a inclusão social e profissional desses trabalhadores. “Estamos engajados neste programa de apoio à pessoa com deficiência com a finalidade de colocá-las no mercado de trabalho, para que tenham melhores condições financeiras e qualidade de vida”, disse Luiz Antonio, gerente da Agência do Trabalhador.

Regularização

O Município de Tupãssi, por meio da Secretaria de Finanças, está notificando os contribuintes – pessoas físicas e jurídicas – para a regularização de seus débitos na prefeitura até o dia 31 de outubro. Os débitos que não forem pagos serão inscritos em dívida ativa, protestados e encaminhados para execução fiscal. O setor informa ainda que o contribuinte pode consultar sua regularidade fiscal na Divisão de Arrecadação da prefeitura.

Cursos técnicos IFPR

A Secretaria de Educação de Três Barras do Paraná está abrindo inscrições para novas turmas dos cursos de Técnico em Administração, Técnico em Agente Comunitário de Saúde, Técnico em Logística e Técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal do Paraná. Os interessados devem ter ensino médio completo, ou estar concluindo este ano. As inscrições vão de 7 de outubro a 5 de novembro. Informações na Secretaria Municipal de Educação.

Conscientização

O Cras de Catanduvas realizou nos últimos três meses uma série de palestras sobre separação de materiais recicláveis e método de reciclagem dos resíduos orgânicos. As atividades envolveram os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, grupos de mulheres, gestantes e vovós. A ideia é sensibilizar a comunidade sobre os problemas ambientais, sociais e econômicos e estimulá-las a tentar buscar soluções para esses problemas.