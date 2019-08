Panorama regional do dia 23 de agosto de 2019

Luan Santana de graça!

Vai até domingo (25) a 21ª Festa das Orquídeas e do Peixe em Maripá. A principal atração musical será neste sábado (24), com Luan Santana. A entrada é gratuita. Na área de gastronomia, o cardápio conta com nove opções diferentes à base de peixe, além dos acompanhamentos. Almoçando no Pavilhão Gastronômico, o visitante leva para casa um prato personalizado da festa como lembrança.

Conhecimento

Produtores, estudantes e profissionais da área da aquicultura poderão atualizar os conhecimentos da cadeia produtiva com palestras sobre diversos assuntos com profissionais renomados da área durante o 18º Seminário Estadual da Piscicultura, que será realizado neste primeiro dia da Festa das Orquídeas e do Peixe.

Agosto Azul

Nesta sexta-feira (23) feriado municipal em Nova Santa Rosa, a Secretaria de Saúde preparou um atendimento especial para os homens em alusão à programação do Agosto Azul. Cerca de 170 homens foram selecionados a partir de exames de PSA, parcial de urina, colesterol e glicose, realizados a partir da palestra no dia 2 de agosto, quando foi aberta a campanha. As consultas começam a partir das 15h no Centro de Saúde Lídia Bol.

Contorno Sul

As obras de revitalização do Contorno Sul, em Marechal Cândido Rondon, seguem em ritmo acelerado. A primeira etapa, da Avenida Irio Welp até o trevo de acesso ao Distrito de Margarida, está chegando à reta final com a colocação de camada asfáltica. Depois, todo o trevo será revitalizado e, na sequência, os trabalhos avançam para o restante do contorno. A obra foi iniciada há cerca de um mês e tem a previsão de término para o mês de novembro.

Parceria benéfica

Agricultores de Cafelândia vão participar nos próximos dias de reunião com Município, Itaipu Binacional e Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia. Durante encontro com equipe da Itaipu, o prefeito Estanislau Franus conheceu detalhes das ações de desenvolvimento para os pequenos agricultores nas áreas da agroecologia e agricultura orgânica. Com esse apoio, os agricultores terão mais informação sobre o plantio e a colheita para venderem seus produtos com mais qualidade e rentabilidade.

Farmácia Básica

A partir de segunda-feira (26), Ubiratã contará com mais uma farmácia básica, que atenderá a população dos PSFs Josefina e Panorama. Serão entregues à população medicamentos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Os medicamentos especializados continuarão sendo fornecidos na farmácia central.

Prainha revitalizada

Seguem em ritmo acelerado as obras para revitalização da Prainha em Missal. Reformas dos banheiros, rede de esgoto, quiosques revitalizados, centro administrativo e centro de eventos recebendo melhorias, entre outras obras, estão em andamento. A prefeitura pede, no entanto, que a população que for visitar o espaço compreenda que está passando por melhorias, justamente para atender a demanda, por isso alguns locais não estarão disponíveis.