Panorama regional do dia 20 de dezembro de 2019

Temporada de verão

A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Itaipulândia fará a abertura oficial da temporada de verão nesta sexta-feira (20), a qual se estenderá até 2 de março de 2020. A prefeitura programou show com a dupla sertaneja Humberto e Ronaldo, no dia 29, com início às 22h, com entrada franca. E, na virada do ano, dia 31, a animação ficará por conta de show sertanejo e DJ, com o tradicional show pirotécnico.

Três Lagoas

Já em Foz do Iguaçu, a prefeitura informa que a abertura da Prainha de Três Lagoas para a Temporada de Verão, inicialmente prevista para esta sexta, foi adiada. A alteração é necessária para ajustes finais nos procedimentos que visam garantir a segurança e o conforto dos usuários desse espaço público. A nova data de abertura será divulgada em breve.

Grande final

Ocorre neste fim de semana em Pato Bragado o Festival Municipal de Interpretação, nas categorias Sertaneja, Popular, Gospel, Infantojuvenil e Terceira Idade. Neste sábado (21) será a etapa classificatória e domingo (22) a grande final que será disputada por dez finalistas, sendo dois em cada categoria. Serão distribuídos R$ 11,5 mil em premiação para os três primeiros colocados em cada categoria.

Aniversário

A Prefeitura de Santa Izabel do Oeste prepara a festa de encerramento do evento “A união faz o Natal II – Santa Izabel do Oeste 56 anos”, que ocorre na próxima segunda-feira (23). Toda a estrutura está montada para receber os shows com Teodoro e Sampaio, às 20h30, fogos de artifício e, na sequência, encerramento com a dupla Maiara e Maraisa.

Rede de esgoto

A Prefeitura de Lindoeste recebeu da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) os projetos para a implantação da rede de esgoto urbano. Com os projetos aprovados, o Município agora pode buscar recursos através de programas dos governos federal e estadual para o início das obras. Os investimentos podem chegar a R$ 12 milhões.

13º salário

A Prefeitura de Cafelândia fará nesta sexta-feira (20) o pagamento em parcela única do 13º salário dos 667 servidores municipais. O depósito será feito na conta de cada servidor ao longo do dia. “Optamos por fazer o pagamento assim, pois acredito que facilita a vida dos nossos trabalhadores. Até o fim do dia todos estarão com o seu 13º na conta”, disse o prefeito Estanislau Franus.

Cursos técnicos

A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, em parceria com o Instituto Federal do Paraná, oferece gratuitamente cursos técnicos a distância em administração, agente comunitário de saúde, logística e meio ambiente. As inscrições seguem até 23 de janeiro, no site http://inscricaoead.ifpr.edu.br/sistema_aluno. As videoaulas serão assistidas pelos alunos uma vez por semana, das 19h às 22h.

Melhorando a produção

Produtores rurais, em especial os pecuaristas de leite de Boa Esperança do Iguaçu, realizaram Encontro de Planejamento para saber das novidades na produção de silagem. Em 2020, a equipe do Departamento de Agricultura passará a utilizar dados obtidos via satélite para determinar áreas da cultura do milho nas propriedades que serão transformados em silagem para alimentação do rebanho. O Município produz 43.775 litros de leite por dia, que, calculado ao valor de R$ 1,25 o litro, chega a R$ 1,641 milhão o valor da produção leiteira por mês.