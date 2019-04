Panorama regional do dia 16 de abril de 2019

Caminhada

A 3ª Caminhada na Natureza de Nova Cantu, realizada domingo (14), teve participação de caminhantes de 17 cidades além de ciclistas da região que elevaram para 380 o total de participantes. O evento já se tornou tradicional e, além de estimular a atividade física, proporciona mais qualidade de vida aos participantes e movimenta a comunidade São Jorge.

Ler é Viajar

O projeto Biblioteca Cidadã, voltado para as Escolas e os Cmeis municipais, já atendeu mais 1,1 mil alunos neste ano em Campina da Lagoa. Na segunda etapa, iniciada neste mês de abril, alunos de três distritos começaram a frequentar o espaço. O objetivo é fazer com que eles tenham interesse pela leitura, aguçando a curiosidade e o interesse. A Biblioteca Cidadã é um espaço público aberto de segunda a sexta-feira.

Índice preocupante

Tupãssi está em alerta por conta do aumento no índice de infestação de focos do mosquito transmissor da dengue na cidade, que chegou a 4,9%. A Vigilância Sanitária segue com ações intensas de fiscalização em todo o Município, com a aplicação de notificações e multas a proprietários de imóveis flagrados com focos do Aedes aegypti.

Feira do peixe vivo

Começa nesta terça-feira (16) mais uma Feira do Peixe Vivo em Santa Terezinha de Itaipu com início às 18h na Praça da prefeitura. Amanhã (17) a Feira terá início às 9h se estendendo até as 20h e na quinta-feira (18) a partir das 9h. Nos três dias os piscicultores vão oferecer em torno de 50 toneladas de peixe com preços acessíveis à população. A organização espera comercializar de 15 a 20 toneladas.

Guaíra

O Centro Náutico Marias vem ganhando estrutura para abrigar a 43ª Festa das Nações, a maior festa filantrópica do Paraná, que tem como objetivo angariar fundos para as entidades beneficentes de Guaíra. Cada uma delas é responsável por uma nação. Além dos shows, haverá exposições do comércio e da agropecuária. Destaque também para o Dia Especial da Fronteira do Leite, marcado para 29 de abril. A festa ocorre de 26 de abril a 1º de maio.

Óculos para as crianças

O projeto “Visão do Futuro” é do Rotary Club de Santa Izabel do Oeste em parceria com a administração municipal daquela cidade. Na semana passada, mais nove crianças foram presenteadas com óculos na Escola Municipal Bruno Santin. Desde o início do projeto, 34 alunos foram contemplados, proporcionando qualidade de vida, mais conforto e melhor condição de aprendizagem.