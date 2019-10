Panorama regional do dia 15 de outubro de 2019

Abastecedouro comunitário

Em parceria com a Itaipu Binacional, a Prefeitura de Corbélia está construindo um abastecedouro na comunidade de São Pedro, que vai facilitar a vida do agricultor e ajudar na preservação do meio ambiente. A comunidade é a primeira no Município a receber o abastecedouro, que terá uma capacidade de 15 mil litros e vai disponibilizar água para os agricultores abastecerem os pulverizadores, as carretas de água e outros depósitos. O segundo abastecedouro já foi licitado e será destinado à comunidade da Campininha.

Vacinação na fronteira

Nesta terça-feira (15), a Secretaria de Saúde de Guaíra realizará vacinação contra sarampo e febre amarela com a 14ª Região Sanitária de Canindeyú-PAR, a Secretaria de Saúde de Mundo Novo (MS) e integrantes do Comitê Interfronteiriço de Saúde da zona de fronteira trilateral-binacional. A ação visa intensificar a campanha e a vacina é único meio eficaz de garantir que o vírus não se propague. O início será às 9h na linha de fronteira Internacional entre o Brasil e o Paraguai.

Samu I

A Prefeitura de Santa Helena entregou a Base Avançada do Samu, que agora passa a contar com sede própria, uma UTI Móvel e Ambulância. Além dos veículos, enfermeiros, médicos e condutores preparados para os atendimentos passam a atuar no local. A base assegura à população um atendimento imediato e de qualidade. “É um grande avanço em saúde pública, pois, em casos de urgência, temos perto de nós todo o aparato necessário para prestar os atendimentos”, disse o prefeito Evandro Miguel Grade.

Samu II

A Secretaria de Saúde de São José das Palmeiras também recebeu na manhã de ontem (14) uma nova uma ambulância para a base no Município do Samu 192. O prefeito Gilberto Fernandes Salvador e a vice-prefeita Adriane Matter Gomes agradeceram pela ativação da ambulância no Município: “É muito importante ter esse serviço à disposição da população. Serviço que tem como missão salvar vidas”.

Devolvendo dinheiro

A Câmara de Vereadores de Missal fez ontem (14) a devolução adiantada de recursos para a administração municipal no valor de R$ 250 mil. “Nosso objetivo é continuar com esse trabalho de austeridade frente à Câmara de Vereadores, por isso nossa meta, até o fim deste ano, é fazer a devolução de mais recursos”, disse o presidente da Câmara, Valentin Kniphoff.

Sarampo

Está em andamento em Boa Esperança do Iguaçu a 1ª Fase da Campanha de Vacinação Contra o Sarampo. Para receber a imunização basta ir à Unidade de Saúde da Família de Boa Esperança do Iguaçu levando a carteira de vacinação da criança. Devem ser vacinadas crianças com seis meses até menores de cinco anos. O Dia “D” da vacinação será neste sábado (19), das 8h às 17h.

Ponte interditada

A Prefeitura de Assis Chateaubriand interditou a ponte do Ramal 10 sobre o Rio Encantado, na região da comunidade Alto Alegre, para que uma nova estrutura seja construída. A atual será desmanchada. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em 30 dias. Nesse período, está proibido o trânsito de qualquer tipo de veículo sobre a ponte, visando garantir a segurança de todos que circulam pela estrada.