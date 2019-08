Panorama regional do dia 13 de agosto de 2019 

Aventura e natureza

Guaíra se prepara para sediar uma das etapas dos Jogos da Aventura e Natureza. No Município serão disputadas as provas de corrida rústica, iatismo, paraquedismo, oficina de beach tênis, stand up paddle e demonstração de wake board. A Corrida Rústica será no dia 8 de setembro, iatismo e paraquedismo de 13 a 15 de setembro. As inscrições serão abertas no dia 20 de agosto.

Convênio Missal

O prefeito de Missal, Eduardo Staudt, assinou convênio com o governo do Estado para pavimentação asfáltica em vias urbanas. O convênio firmado é de R$ 3.317.992,05, sendo que R$ 3 milhões são de financiamento do Paraná Cidade e o restante de contrapartida do Município. A partir de agora, serão iniciados os trâmites necessários para dar encaminhamento em todo o processo.

Abastecimento rural

O prefeito de Marechal Cândido Rondon, Marcio Rauber, assinou ontem (12) convênio com o Instituto das Águas do Paraná para implantação de sistema de abastecimento de água em área rural que prevê a perfuração de dois poços artesianos nas Linhas Maracanã e Peroba. O convênio também garante 1.132 tubos de concreto para obras de saneamento. O novo sistema será importante para manutenção e conservação das vias públicas, reforçando a segurança dos usuários e a melhoria no tráfego.

Sexta no ranking

Segundo levantamento da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, Santa Helena está na sexta posição do ranking de produção agropecuária do Paraná com um VBP (Valor Bruto de Produção) de R$ 976 milhões em 2018. Os grupos com maior participação, de acordo com a Seab, foram soja, frango, milho, suínos e leite. “Quero parabenizar todos os produtores rurais e empresas parceiras. Estamos nos consolidando como um dos municípios de maior produção agropecuária do estado”, destacou o prefeito Evandro Grade.

Concurso público

A Prefeitura de Tupãssi abriu inscrições para concurso público para cargos de nível fundamental, médio e superior, além de cadastro de reserva. As inscrições vão até 29 de agosto. Os salários variam de R$ 998 a R$ 11.655,34, de acordo com o cargo e a jornada de trabalho. As inscrições podem ser realizadas pela internet no site www.institutounifil.com.br e as taxas variam de R$ 50 a R$ 100.

Centro Lagoa Azul

O Centro Comunitário da Capela Nossa Senhora de Caravaggio, na comunidade da Lagoa Azul, em Céu Azul, está recebendo obras de ampliação. Estão sendo investidos R$ 72 mil de recursos próprios do Município e a comunidade vai investir, com recursos da associação, na ampliação da churrasqueira, bem maior que a antiga, com mais 105 metros quadrados. Ao todo, o Centro Comunitário ficará com 634 metros quadrados. O prefeito Germano Bonamigo, que visitou o local, disse que a obra atende uma indicação da Câmara Municipal.