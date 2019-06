Panorama regional do dia 08 de junho de 2019

Segurança alimentar

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Maripá realiza na próxima quarta-feira (12) a 2ª Conferência Municipal com o tema “Comida de verdade no campo e na cidade: O que temos e o que queremos?”. Durante o encontro serão eleitos os novos membros do conselho, que conta com a participação de representantes do poder público municipal e da sociedade civil. O evento terá início às 13h, no Centro Cultural.

Segurança Alimentar II

Em Nova Santa Rosa a conferência será realizada na terça-feira (11), no Teatro Municipal Gustavo Fischer, com início às 13h30. A palestra sobre o tema da conferência será ministrada pela nutricionista Josiane da Silva Thomas. Na sequência serão apresentadas e aprovadas as propostas elaboradas nas reuniões temáticas realizadas no mês de junho. A presença da comunidade é fundamental na definição das políticas de segurança alimentar para Nova Santa Rosa.

Biometria em Missal

Segunda-feira começa o atendimento descentralizado do Fórum Eleitoral para que os eleitores de Missal façam o recadastramento biométrico. O atendimento vai até 10 de julho na Câmara de Vereadores, sempre de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h, sem intervalo. O recadastramento é obrigatório e a Justiça Eleitoral recomenda, inclusive, que pessoas com voto facultativo também o façam.

Mutirão de cirurgias

O Hospital Municipal de Foz do Iguaçu iniciou o mutirão de cirurgias eletivas nas especialidades de cirurgia geral e urologia. Os procedimentos acontecerão durante o mês de junho e atenderão 160 pacientes. Serão cinco mutirões que atenderão, a cada sábado, uma média de 20 a 35 pacientes. Eles atendem a uma demanda reprimida da 9ª Regional de Saúde e devem zerar a fila de espera por esse tipo de procedimento.

Gincana em Santa Tereza

Será neste sábado (8), na Praça Central de Santa Tereza do Oeste, a 5ª Edição da “Gincana Conhecer para Preservar”. A gincana busca promover a integração entre alunos, professores e funcionários, com a participação de pais, de ex-alunos e representantes da comunidade. As equipes vencedoras das duas categorias receberão como premiação uma visita às Cataratas do Iguaçu.

Dengue assusta

Com a epidemia de dengue em São Miguel do Iguaçu (118 casos confirmados), várias ações estão sendo feitas. O assunto foi discutido com proprietários de ferros-velhos e borracharias, que reclamaram da falta de um local para o descarte de pneus velhos. “Agora vamos nos reunir com o Meio Ambiente para resolvermos esse problema, mas após essa reunião quem não seguir as recomendações será multado”, disse a diretora da Vigilância Sanitária, Priscila Dorigon.

Fatura do lixo na água

A partir de agora, a taxa de lixo será cobrada na conta de água em Capitão Leônidas Marques. A parceria com a Sanepar foi assinada pelo prefeito Claudiomiro Quadri, que afirmou não se tratar de outro tributo, pois a taxa de lixo sempre foi cobrada no carnê do IPTU. “A partir de agora, a taxa de lixo sai do carnê do IPTU e passa para o talão de água”, explica o prefeito.