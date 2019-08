Panorama regional do dia 07 de agosto de 2019

Obra histórica

Aguardada há mais de 30 anos pela população de Maripá, a construção do acostamento na PR-873, acesso principal da cidade, entra na reta final. O trecho de 2,6 km recebeu 2,5 metros de acostamento em cada lado da pista. “Essa era uma das maiores reivindicações da comunidade e também dos empresários por se tratar do principal acesso da cidade localizado no Parque Industrial, com grande fluxo de veículos e de trabalhadores”, disse o prefeito Anderson Bento Maria.

Assistência social

O Conselho Municipal de Assistência Social de Tupãssi realiza na sexta-feira (9) a pré-conferência municipal que antecede a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 28 de agosto. O tema deste ano é “Assistência Social: direito do povo, com financiamento público e participação social”. O objetivo principal da conferência é avaliar a política de assistência social e definir diretrizes para o aprimoramento do Suas (Sistema Único de Assistência Social).

Futsal em São José

O Departamento de Esportes de São José das Palmeiras informa que estão abertas as inscrições para Campeonato Municipal de Futsal Masculino – adulto livre. As equipes interessadas em participar podem se inscrever até o dia 9 deste mês no Ginásio de Esportes. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone 3259-1109.

Concurso público

O prazo para se inscrever para o concurso público para mais de 60 cargos da Prefeitura de Cafelândia termina nesta quarta-feira (7). A aplicação da prova está marcada para dia 1º de setembro de 2019. O link para a inscrição pode ser acessado no endereço www.fundacaounespar.org.br. A Casa da Cultura está disponibilizando dez computadores com acesso à internet para os moradores fazerem as inscrições.

Estrada do Colono

No próximo dia 15, Capanema recebe integrantes da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná, voltada para a reabertura da Estrada Parque do Colono. Os deputados vão ouvir a comunidade e apresentar a atual situação das diversas propostas que tratam do tema e que tramitam nas esferas governamentais. O objetivo é levantar as demandas e os anseios da população para que possam reforçar os debates nas esferas superiores. E, no dia 16, a audiência será em Medianeira. Nos dois dias o evento começa às 19h.

Estradas cascalhadas

Mais de 90% das estradas rurais municipais da região de Aymorés em Formosa do Oeste já foram cascalhadas. Segundo o prefeito Toninho Aguiar, os serviços de levantamento e cascalhamento na região estão na reta final e na sequência será feito o mesmo trabalho nas comunidades Consolata e Bela Vista. O prefeito disse que todas as comunidades serão atendidas e que todas as estradas do interior receberão as melhorias.

Escola de Artes

A Escola de Artes de Marechal Cândido Rondon está com inscrições abertas para cursos de música, dança, canto, coral e circo. A secretária de Cultura, Márcia Veit, destaca que foram abertas novas vagas para a turma de balé. Ela lembra que se tratam de vagas remanescentes dos cursos do projeto “Educando com Arte, Música e Dança”. As matrículas estarão abertas até o dia 9, sexta-feira. Para as inscrições de crianças, é necessário que pais ou responsável as efetivem. Os cursos são ofertados de forma gratuita e as vagas são limitadas.