Panorama esportivo: Restam dois, Vexame e Supercopa

Restam dois

O futebol paranaense que vê o FC Cascavel com bons olhos no Estadual ao liderar a competição e se estruturando para num futuro breve estar entre os melhores do País contrasta com a campanha das principais equipes do Estado neste início de Copa do Brasil. Dos cinco representantes do futebol paranaense que iniciaram a competição, apenas dois seguem na disputa: Paraná Clube e Operário, que a cada fim de temporada batem “na trave” para deixar a Série B do Brasileiro rumo à Série A.

Vexame

Já Coritiba e Londrina deram vexame com eliminações como visitante na Copa do Brasil. Isso significa que atuaram contra times de menor expressão e que poderiam empatar para avançar à segunda fase, mas acabaram derrotados. O Tubarão pelo XV de Piracicaba e o Coxa pelo Manaus. Já o Toledo era azarão diante do Náutico. Atuou em casa e precisava vencer, mas também acabou derrotado.

Nas oitavas

Terceiro estado com mais representantes na Copa do Brasil 2020, atrás de São Paulo e Rio Grande do Sul, o Paraná também segue na disputa com o Athletico, atual campeão e que debutará na atual edição apenas nas oitavas de final, por conta das disputas da Libertadores, que iniciarão mês que vem.

Supercopa

Antes de iniciar a defesa do título da Copa do Brasil e a busca pela conquista inédita na Libertadores, o Athletico está concentrado na Supercopa do Brasil, que será realizada neste domingo (16) em Brasília (DF), contra o Flamengo. Para este jogo, o técnico Dorival Júnior terá força máxima, com os retornos do meia Fernando Canesin e do atacante Carlos Eduardo, que desfalcaram a equipe no empate com o Paraná Clube pelo Paranaense.