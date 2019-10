Panorama esportivo do dia 31 de outubro de 2019  

Futsal

Adversários de ontem à noite, Marechal Futsal e Toledo terão o dia de descanso, hoje (31), para se reencontrarem amanhã pelo mata-mata das quartas de final da LFP (Liga Futsal Paraná). A partida de volta será às 20h30 desta sexta-feira (1º), no Ginásio Alcides Pan, em Toledo. No mesmo dia, Chopinzinho e Campo Mourão iniciarão o duelo das quartas. Já no sábado (2) será conhecido o semifinalista do duelo entre Dois Vizinhos e Cascavel. O time do sudoeste venceu fora de casa o jogo de ida por 2 a 1, terça-feira (29).

Futsal 2

Pela Série Ouro, os confrontos semifinais serão realizados a partir da próxima semana, nos dias 9 e 11 de novembro, com Dois Vizinhos x Marreco e Umuarama x Foz Cataratas, respectivamente, pela rodada de ida. A volta será nos dias 22, em Foz, e 23, em Francisco Beltrão. Já as finais serão nos dias 7 e 14 de dezembro.

Basquete

Seguem abertas até segunda-feira (4) as inscrições para o Campeonato Municipal de Basquetebol de Cascavel, que será realizado nas categorias adultas nos dois naipes e no sub-17 feminino e sub-15 masculino. As inscrições tem o valor simbólico de uma caixa de bombom por participante da categoria adulta, que serão destinados ao Provopar. Para a categoria juvenil a doação é opcional. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Cultura e Esporte do município, no Ciro Nardi.

Handebol

As semifinais da Chave Ouro do Paranaense de Handebol foram definidas no fim de semana, em Dois Vizinhos. No naipe feminino, os confrontos serão Maringá x Matelândia e Cascavel x Toledo; no masculino serão Maringá x Cascavel e Foz do Iguaçu x Londrina. As semifinais e finais serão disputadas na próxima semana em Londrina, nos dias 9 e 10 de novembro.