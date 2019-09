Panorama esportivo do dia 26 de setembro de 2019

Escolha

Ainda que não tenha muito para onde correr, o Foz Cataratas pode escolher quem enfrentar nas quartas de final da Série Ouro do Paranaense de Futsal: o pentacampeão Cascavel, que passou por reformulação e entrou forte na temporada (foi o melhor do Estado na 1ª fase da Liga Nacional), ou o Campo Mourão, equipe que mais investiu para tentar um título inédito na Ouro.

Prévia

Caso “escolha” o Campo Mourão, o Foz Cataratas terá neste fim de semana uma prévia de como é enfrentar o rival em uma partida decisiva. Os dois times paranaenses são adversários nas oitavas da Liga Nacional de Futsal e fazem neste sábado (28) o jogo de ida, em Foz do Iguaçu. A volta será na casa do adversário, assim como será para os igauçuenses na Série Ouro, independentemente do adversário (Cascavel ou Campo Mourão).

Força máxima?

O poder de escolha do adversário pelo Foz Cataratas obviamente passa pelo planejamento da equipe, que pode ir com força máxima a Ampére na terça-feira (1º) enfrentar um time que já não quer mais nada na Série Ouro, mas que buscar elevar o moral para as disputas da Taça FPF, ou poupar atletas para o jogo decisivo que terá no dia 6 (domingo) em Campo Mourão.

Jogo das Estrelas

Além de Foz do Iguaçu, os Jogos de Aventura e Natureza terão programação em outras cinco cidades neste fim de semana. Em Santa Terezinha de Itaipu, o evento será aberto amanhã (27) com o Jogo das Estrelas, às 19h, no Estádio Municipal Edvar Sávio. Entre os ex-jogadores profissionais que confirmaram presença estará Marinho, campeão da Libertadores e da Copa Europeia/Sul-Americana de 1981 pelo Flamengo; e Perdigão, que conquistou a tríplice coroa com o Internacional em 2006 (Libertadores e Mundial) e 2007 (Recopa Sul-Americana).

Mais cidades

Os Jogos de Aventura e Natureza também terão programação neste fim de semana em São Miguel do Iguaçu (Jogos das Estrelas, no sábado, às 10h), Diamante D’Oeste (mountain baike), Itaipulândia (Jogos das Estrelas, no sábado, às 16h) e Santa Helena (canoagem, mountain bike e Jogos das Estrelas, no domingo, às 10h), além de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu.