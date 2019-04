Panorama esportivo do dia 26 de abril de 2019

Luto

O Coritiba perdeu, ontem, o maior ídolo de sua centenária história. Dirceu Krüger, ex-jogador, treinador e diretor do clube, faleceu na manhã dessa quinta-feira aos 74 anos.O “Flecha Loira” estava se recuperando de uma cirurgia em razão de uma obstrução intestinal, mas não resistiu a um infarto e acabou falecendo.

Identidade

Grande ídolo do Coxa, Krüger chegou ao Coritiba em 1966, vindo do Britânia. No dia 27 de fevereiro de 1966, diante do Grêmio de Porto Alegre, fez a primeira de suas 252 partidas pela equipe alviverde e logo em sua estreia marcou seu primeiro gol com a camisa coxa-branca, empatando a partida no derradeiro minuto. O meio-campista logo se destacou pela velocidade e pelas assistências aos companheiros. Pelo Coritiba jogou até encerrar sua carreira em 1976, tendo anotado 58 gols.

Drama

O momento mais dramático da vida de Dirceu Krüger ocorreu no dia 11 de abril de 1970, dia em que completou 25 anos de idade. Durante uma partida contra o Esporte Clube Água Verde, chocou-se acidentalmente com o goleiro Leopoldo, da equipe adversária, e em decorrência do acidente ficou internado durante 70 dias, devido a uma complicação intestinal, tendo inclusive recebido a extrema-unção.

Sempre verde

Depois de se aposentar, Dirceu Krüger exerceu diversas funções no clube em que se destacou, chegando inclusive a comandar a equipe principal do Coritiba em 185 ocasiões, sendo a primeira vez, em 1979. Como técnico, está entre os profissionais que mais comandaram o clube em toda a sua história e como homenagem por tantos anos de serviços prestados, a equipe do Alto da Glória batizou o alojamento das categorias de base com seu nome.

Homenagens

Em fevereiro de 2016, por iniciativa da torcida Coxa, foi inaugurada uma estátua, em tamanho natural, na frente do Estádio Couto Pereira, em homenagens aos 50 anos de dedicação de Krüger ao Coritiba Foot Ball Club. Este ano, o Flecha Loira foi homenageado com o nome do troféu da segunda metade do Campeonato Paranaense. Aliás, a entrega da taça ao Athletico, no dia de abril, foi a última aparição pública de Dirceu.