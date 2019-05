Panorama esportivo do dia 21 de maio de 2019

Handebol

A Chave Prata do Campeonato Paranaense de Handebol Juvenil ganhou uma nova campeã, no fim de semana. Jogando no Ginásio de Esportes da Neva, em Cascavel, a equipe feminina de Jussara venceu por 29 a 26 o forte elenco de Iporã e conquistou um título inédito em sua história. Na decisão do 3º lugar, a equipe de Mercedes levou a melhor sobre o time do Colégio Marista Pio XII/Ponta Grossa, por 27 a 21, e completou o pódio.

Futsal

Após oito rodadas em jejum, o Toledo Futsal enfim conquistou a primeira vitória na Série Ouro do Campeonato Paranaense. E foi em grande estilo, com goleada por 6 a 1 sobre o Dois Vizinhos, que estava embalado por duas vitórias seguidas em clássicos, contra Pato e Ampére. Com o resultado expressivo, o Porco saltou da 14ª e última posição para a 10ª colocação. O próximo compromisso do Toledo pelo Estadual será sexta-feira, em Paranavaí, contra o agora lanterninha São Lucas, pela 10ª rodada.

10ª rodada

A 9ª rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal será encerrada amanhã com São José dos Pinhais x Pato, às 20h. No mesmo dia terá início a 10ª rodada, com Marechal x Campo Mourão (19h30) e Marreco x Umuarama (20h30).

Vôlei

A Série B do Paranaense de Vôlei Sub-19 tem as equipes de São José dos Pinhais, no feminino, e Araucária, no masculino, na liderança após o término da primeira etapa, realizada no fim de semana em Cascavel. Dentre as mulheres, as donas de casa terminaram em segundo lugar, com a mesma pontuação de São José dos Pinhais, e Arapongas em terceiro. Dentre os homens, Nova Esperança e Palotina completaram o pódio. A segunda etapa será realizada de 18 a 20 de julho, em Telêmaco Borba.

Atletismo

A 59ª edição dos Jogos Universitários do Paraná foi marcada por quebra de recordes estadual e nacional no atletismo, na pista da Universidade Estadual de Maringá, no fim de semana. Wanessa Zavolski, da UEPG, conquistou a melhor marca do Brasil nos 400m com barreiras com o tempo de 58s97. Em 2018, ela chegou a ocupar o 2ª lugar no ranking nacional e o sexto na América do Sul com o tempo de 57s95 nos 400m com barreiras no Troféu Brasil.