Panorama esportivo do dia 20 de setembro de 2019

Menção Honrosa

Medalhistas de Cascavel nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, há um mês, no Peru, os canoístas Ana Paula Vergutz e Vagner Souza, do CRC (Clube de Regatas Cascavel), serão agraciados nesta sexta-feira (20) com a Menção Honrosa do Estado do Paraná, honraria da Assembleia Legislativa que será entregue pelo deputado Coronel Lee. O ato ocorrerá no Lago Municipal de Cascavel, a partir das 17h. Toda a comunidade está convidada a participar.

Futsal

Ficou para segunda-feira (23) a reunião entre dirigentes das equipes que disputam a Liga Futsal Paraná e o Campeonato Paranaense de Futsal. O encontro será em Curitiba. Até lá, segue tudo “normal”, com a última rodada da 1ª fase da Série Ouro marcada para amanhã, sem os excluídos Cascavel e Foz Cataratas – Ampére e Toledo folgarão.

Pedaladas

Dois eventos de pedalada deverão reunir grande número de pessoas da comunidade adepta das bikes em Cascavel no domingo (22). A data é propícia, pois será no Dia Mundial Sem Carro, celebrada internacionalmente.

Passeio

Para incentivar as pessoas a deixarem os veículos motorizados em casa nesse dia, a Ecocataratas promoverá um passeio ciclístico com saída às 8h30 em frente à Prefeitura de Cascavel e chegada no Lago Municipal. O evento é gratuito e contará com sorteio de brindes e duas bicicletas. Os interessados em participar devem se inscrever pelo site ecocataratas.com.br.

Competição

O outro evento do dia será competitivo, válido pela final do Campeonato Oeste Paraná de Ciclismo, a partir das 7h30, no Autódromo Zilmar Beux. Os portões estarão abertos para quem quiser prestigiar as disputas.

Dia do fico?

Tiago Nunes se arrependeu de ter dito que estava “muito cansado” e que poderia pedir o boné após a finalíssima da Copa do Brasil. Com a medalha de campeão no peito, o treinador deu entrevista após a conquista no Beira-Rio e definiu aquela declaração como uma “cagada”.

Fala, professor

“Eu vou pedir perdão pela palavra, mas essa frase que eu usei ‘cansado’ foi uma ‘cagada’. Porque eu quis ser o cara supersincero em momentos que se deve dosar. Serve de experiência para mim, para não repetir esse tipo de coisa. Só falei o que estava sentindo naquele momento. Estava muito cansado mesmo e continuo porque é uma rotina intensa. Sei que faz parte da profissão, mas serviu de aprendizado”, justificou Tiago Nunes.