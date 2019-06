Panorama esportivo do dia 20 de junho de 2019

Copa América

A 2ª rodada da Copa América será encerrada nesta quinta-feira e sexta-feira, com dois jogos pelo Grupo C. Neste feriado de Corpus Christi, o Uruguai enfrenta o Japão às 20h, na Arena do Grêmio. Na sexta, também às 20h, Equador e Chile fecham a rodada na Fonte Nova. A 3ª rodada será aberta sábado, com os jogos do Grupo A: Brasil x Peru e Bolívia x Venezuela, ambos às 20h.

Mundial Feminino

A primeira fase da Copa do Mundo feminina de futebol será encerrada nesta quinta-feira, com quatro jogos. Após eles é que o Brasil conhecerá seu adversário nas oitavas de final. A seleção brasileira poderá ter pela frente as alemãs ou as francesas. Caso enfrente a Alemanha, o jogo será sábado, às 12h30 (de Brasília), em Grenoble. Caso enfrente a França, o jogo será domingo, às 16h, em Le Havre.

Liga das Nações

Embalado na Liga das Nações masculina de vôlei, com oito vitórias e uma derrota em nove jogos, a seleção brasileira contará com o fator casa nas duas últimas etapas classificatórias da competição. Neste fim de semana, os compromissos serão em Cuiabá (MT), diante de Bulgária, Alemanha e Rússia, respectivamente na sexta-feira, no sábado e no domingo, todos às 20h. Na próxima semana, de 28 a 30, o Brasil atuará em Brasília (DF), contra França, Canadá e Itália. No feminino, a seleção brasileira, líder, encerra a fase classificatória nesta quinta-feira, às 13h (de Brasília), contra as donas da casa na Turquia.

GR

A equipe de GR de Toledo, nas categorias infantil e adulto, viajará na próxima semana para o Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, de 25 a 30 de junho. A competição será no individual, mas paralelamente será realizada a seletiva individual e de conjunto para o Campeonato Sul-Americano Infantil. A equipe de Toledo participa tanto no individual adulto e infantil como no conjunto infantil. Por conta disso, a semana está sendo de treinamentos intensivos. Na categoria infantil, a cobrança é ainda maior, pois as mesmas atletas participam do individual e também do conjunto.

GA

Na condição de principal força do continente, o Brasil inicia nesta quinta-feira sua participação no Campeonato Sul-Americano de Ginástica Artística, em Santiago, no Chile. Com seis ginastas, a seleção masculina representará o País na competição. Hoje serão realizadas as qualificatórias por equipe, nos aparelhos solo, argolas e cavalo com alças. Amanhã será a vez dos ginastas competirem no salto, paralelas e barra fixa, no mesmo dia em que será definido o campeão do individual geral e por equipe. No sábado (22), a partir das 15h, serão realizadas as finais por aparelho.

Sub-19

Classificado antecipadamente para a segunda fase do Paranaense de Futebol Sub-19, o FC Cascavel faz duelo regional com o Foz do Iguaçu nesta sexta-feira, às 15h, no Estádio do ABC. É o penúltimo jogo dos cascavelenses na fase classificatória. Depois, folgam na penúltima rodada e na última atuam em casa em outro duelo regional, desta vez com o Toledo, no dia 6 de julho. O FCC é o quarto na classificação, com 13 pontos. Portuguesa Londrinense e Coritiba têm 15 pontos, e o Londrina lidera com 19. O Foz é o 24º com apenas 1 ponto e o Toledo é o 11º com 8.