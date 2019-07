Panorama esportivo do dia 13 de julho de 2019

Taça FPF

O Foz do Iguaçu FC se prepara para a disputa da Taça FPF, mas não deixa de cuidar da base. Os meninos do Azulão estrearam com vitória no Campeonato Municipal de Futebol de Base, com dois jogos contra a equipe do ABC. A equipe Sub-13 venceu por 3 a 0 e a equipe Sub-15 foi derrotada por 2 a 0. Já no profissional, a diretoria anunciou a contratação dos goleiros Irineu Rogerio Biagi Junior e Ronaldo Zilio. Biagi tem passagens por equipes como Rolândia (PR), Londrina (PR), Botafogo (SP) e Junior Team (PR). Ronaldo Zilio passou por clubes como Criciúma (SC), Hercilio Luz (SC) e Caxias (RS).

Taekwondo pede ajuda

Dezessete atletas cascavelenses que estão classificados para o Super Campeonato Brasileiro da modalidade no Rio de Janeiro em agosto estão pedindo ajuda para poder competir. Como a federação paranaense não arca com todos os custos, eles estão promovendo uma ação entre amigos para arrecadar fundos. Quem quiser ajudar também pode fazer a doação entrando em contato pelo telefone (45) 99937-0382.

Vôlei feminino

A Federação Paranaense de Voleibol divulgou a tabela da fase classificatória do Campeonato Paranaense Adulto Série A feminino. O primeiro confronto será no dia 20 de julho entre as equipes Maringá, atual campeã, e Curitiba quinta colocada. O jogo de abertura será no ginásio do Jardim Paulista, em Maringá, às 18h. Estão no campeonato as equipes que disputaram a Série A no ano passado, Maringá, Curitiba e São José dos Pinhais, que se unem na disputa Foz do Iguaçu, terceira colocada, e Vôlei Marechal, vice-campeã da Série B de 2018.

Wimbledon

O suíço Roger Federer despachou o espanhol Rafael Nadal por 3 sets a 1 e chega à 12ª final em Wimbledon. Ele enfrenta Djokovic às 10h de domingo. Federer iguala o Nadal com mais finais de Slam na carreira. São 101 finais no torneio. Busca o 9º no Grand Slam britânico. Busca o 21º Slam da vida. A decisão do feminino será neste sábado entre a norte-americana Serena Willians e a romena Simona Halep.

NBA

Mais uma negociação bombástica na liga norte-americana de basquete. Russell Westbrook deixou o Oklahoma City Thunder e vai para o Houston Rockets, onde reeditará a parceria com James Harden. Em troca, o Oklahoma receberá o armador Chris Paul. Westbrook é o único jogador da história a alcançar média de triplo-duplo por três temporadas consecutivas.