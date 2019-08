Panorama esportivo do dia 13 de agosto de 2019

Taça Brasil

Sem clima, a Taça Brasil de Futsal deverá conhecer hoje o vencedor da edição 2019. A final entre Atlântico e Carlos Barbosa, que deveria ter sido realizada domingo, em Erechim (RS), foi adiada para hoje, às 19h, pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão depois da morte do jogador Douglas Nunes, do Corinthians, que foi assassinado a tiros na saída de uma casa noturna da cidade gaúcha.

Sem clima

Consciente e num sentimento contemplado por todos aqueles de bom caráter no esporte, o técnico do multicampeão Carlos Barbosa, que não por acaso é também o treinador da seleção brasileira de futsal, Marquinhos Xavier, usou as redes sociais para desabafar sobre ter que jogar a final nesta terça-feira. “Disputar o quê, se não há nada mais importante do que a vida? Essa página ser marcada por uma grande conquista, que não é, e nunca será, um troféu, um título, e sim uma homenagem a alguém que foi brutalmente assassinado. Eu não reúno nenhuma condição emocional de motivar meus atletas para este momento, jamais conseguirei gritar ‘é, campeão!’ caso isso ocorra. Para mim, o jogo acabou!”.

LNF

A morte de Douglas Nunes também fez o próximo compromisso do Corinthians Futsal ser adiado. A equipe corintiana, que na semifinal da Taça Brasil foi derrotado pelo Atlântico/Erechim, no sábado (10), deveria voltar à quadra amanhã pela Liga Nacional, justamente contra o Atlântico, mas teve o duelo cancelado para ter uma nova data divulgada em breve. A própria LNF, por meio de nota, deixou aberta a possibilidade de outros jogos não ocorrem esta semana: “A LNF foi consultada pelas equipes que têm jogos marcados para esta semana e deixou em aberto a possibilidade de remarcação das datas, cabendo apenas o entendimento e comum acordo entre os times envolvidos, dentro dos prazos estipulados”.

17ª rodada

A Liga Nacional de Futsal entrou, no fim de semana, na 17ª e antepenúltima rodada da 1ª fase. Domingo (11), o Joaçaba venceu o Magnus por 3 a 1. Para hoje está marcado Joinville x Pato (20h15); para amanhã Jaraguá x Carlos Barbosa e Assoeva x Minas; e para sexta-feira Marechal x Blumenau e Intelli x Cascavel. Os outros jogos da rodada são Marreco x Foz (dia 21) e Tubarão x Campo Mourão (dia 2 de setembro).